صالح عطية: الإعلام الإماراتي عزّز مكانته عالمياً

المصدر: دبي ـ ليلى بن هدنة

زار صالح عطية سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة صحيفة البيان أمس وكان في استقباله منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول، وثمن السفير دور الإعلام الإماراتي في ترسيخ المكانة الريادية العالمية لدولة الإمارات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الحرص على تطوير العلاقات الجزائرية العربية بشكل عام، والجزائرية الإماراتية بشكل خاص، نظراً لما تتمتع به العلاقات بين البلدين من عمق وترابط تاريخي.

وقال السفير الجزائري لدى الدولة: «أشكر البيان على هذا الاستقبال الحافل واللفتة الطيبة وأتمنى لهم التوفيق»، وأضاف «سعيد جداً بهذه الزيارة، ونحن بصدد التعاون بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى تأثير وسائل الإعلام على بناء شخصية الإنسان لما تقدمه من معلومات على مدار الساعة. وتسهم هذه الوسائل في بناء القناعات والاتجاهات والمعتقدات عند الفرد وكذلك التأثير على التنشئة الاجتماعية.

واصطحبت منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول لصحيفة البيان السفير الجزائري في جولة في مختلف أقسام الصحيفة. وأشاد السفير الجزائري بصحيفة البيان الرائدة محلياً وعربياً وبنجاحها في مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الإعلام العالمي.