صندوق أبوظبي للتنمية يدعم مركز الموهوبين بدار زايد للرعاية الأسرية

المصدر: أبوظبي- وام

قدم صندوق أبوظبي للتنمية دعماً مالياً لمركز الموهوبين في دار زايد للرعاية الأسرية، بهدف تنمية مهارات وقدرات أطفال وشباب دار زايد للرعاية الأسرية والمساهمة في عملية دمجهم في المجتمع، وذلك من خلال تطبيق برنامج متكامل تتم متابعته وفقاً للمخططات التربوية.

ويأتي الدعم في إطار حرص الصندوق على مساندة ودعم الجهات والمؤسسات المحلية لتنفيذ أنشطتها وبرامجها المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية.

ويتضمن الدعم تزويد المركز بالمستلزمات الأساسية، وتوفير البرامج وورش التدريب التي تساعده على صقل مهارات الأطفال الإبداعية، وتمكينهم من المشاركة في المعارض المحلية والدولية وتسويقها.

وأكد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، حرص الصندوق على الالتزام بمسؤولياته المجتمعية، وأن يكون له دور فعال في المجتمع من خلال دعم مختلف المبادرات والبرامج المنفذة من قبل المؤسسات الوطنية.

وقال، إن الدعم المقدم لدار زايد للرعاية الأسرية يهدف إلى تمكين ودعم أجيال المستقبل، والمساهمة في تطوير قدراتهم ومهاراتهم لمواكبة مسيرة التطوّر الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

ونوّه السويدي بأن دار زايد للرعاية الأسرية تحرص على بذل أقصى جهودها لتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لمنتسبي الدار من خلال برامجها المتنوعة.