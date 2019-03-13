جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد تحتفل بيوم الطفل الإماراتي

المصدر: دبي- وام

تحت رعاية حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد لإبداعات الطفولة بدبي، تحتفل أسرة الجائزة بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية فرع الخوانيج بيوم الطفل الإماراتي يوم الخامس عشر من مارس.

وأعربت أمينة الدبوس السويدي المدير التنفيذي للجائزة، عن سعادتها بالاحتفال بيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس من كل عام، مثمنة جميع الجهود المخلصة التي تقدمها الدولة من أجل دعم وتعزيز الخدمات الحضارية والمتفردة والمتميزة للطفولة الإماراتية في جميع نواحي الحياة.

وقالت، إن أسرة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة بدبي ارتأت المشاركة في احتفالات الدولة بهذه المناسبة، بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية فرع الخوانيج بمقرها في 18 مارس الجاري من خلال برنامج حافل ومتنوّع.

وأشارت إلى أن احتفالات جائزة الشيخة لطيفة بيوم الطفل حدث مهم تحرص عليه في إطار تعزيز جهود الدولة في مجال إبداعات الطفولة والارتقاء بها.