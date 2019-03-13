افتتاح منتدى عجمان الرابع لاستدامة العمارة ذات الكفاءة وتغير المناخ

المصدر: عجمان - البيان

افتتح الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، منتدى عجمان الرابع لاستدامة العمارة ذات الكفاءة وتغير المناخ، والذي عقد بالتعاون مع الشبكة العالمية للطاقة المتجددة والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وذلك في مركز عجمان X التابع للدائرة، وبحضور الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن المنتدى يأتي في وقت يتوجّه العالم فيه نحو التنمية المستدامة لإنشاء بيئة متطورة تلبي احتياجات الحاضر والمستقبل، لافتاً إلى أن منطقتنا تمثل تحدياً كبيراً لصانعي القرار، وذلك للتحديات التي بدأ العالم يواجهها بيئياً مثل التغير المناخي والضغوط الموجودة على الموارد الطبيعية كالمياه والغذاء والطاقة.

وأكد أن الدائرة تسعى دائماً لإيجاد الحلول لمثل هذه التحديات في منطقتنا والعالم مع وضع أهداف لتحقيق رؤية إمارة عجمان 2021، وتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية لحكومة الإمارات.

وأضاف: إننا دائماً نسعى لعقد مثل هذه المنتديات والمؤتمرات والاجتماعات للاستفادة من خبرات المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية المشاركة والاستماع إلى اقتراحاتهم والخطط والمشاريع القابلة للتطبيق ودراستها.