«الصحة»: 131 ألف وصفة طبية صرفها روبوت مستشفى الفجيرة في عامين

المصدر: دبي - البيان

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تقرير حول مستجدات مشروع الصيدلية الروبوتية الذي أطلقته مطلع سنة 2017 في مستشفى الفجيرة، عن صرف الروبوت الآلي لـ 131 ألف وصفة طبية.

ويقوم الروبوت بتحضير أدوية المرضى بسرعات عالية تتراوح بين الـ 8 و 12 ثانية لصرف الدواء الواحد، وصرف 2000 علبة دوائية بالساعة الواحدة، نظراً لاحتواء الصيدلية على 4 روبوتات، إضافة لخاصية الالتقاط المتعدد لكل ذراع روبوتي، وذلك لخدمة ما يفوق 100 ألف مريض سنوياً.

وأوضح الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات: «أن مشروع الصيدلية الروبوتية حقق نتائج متميزة من خلال رفع مستوى الفاعلية وكفاءة العمليات وتقليل مدة انتظار المرضى لتلقي الخدمة من دون عناء الانتظار الطويل أمام الصيدليات، والإدارة الرشيدة للمخزون واستخدام الباركود أداةً لتقليل الأخطاء الطبية، والتأكد من حفظ الأدوية على النحو الأمثل».

تدوين

وأضاف السركال: «أن الصيدلية الروبوتية تعمل من دون أوراق، حيث يقوم الذراع الروبوتي بتجهيز الأدوية بمجرد تدوينها إلكترونياً من قبل الطبيب المعالج، ثم يقوم الصيدلاني بتسليم الأدوية للمريض وتثقيفه والإجابة عن أسئلته، بما يسهم في تمكين الصيادلة من تقديم خدمات صحية أفضل من خلال التركيز على خدمة المرضى وزيادة وعيهم بطرق استخدام الأدوية، فيما تم الاستفادة من الموظفين في عملية ترميز الأدوية «الباركود»، والاستعانة بهم في تغطية مناوبات الصيدلية».

إدارة المخزون

وبيّن السركال: «أن الروبوت يقوم بترتيب الأدوية وتحضير الوصفات آلياً وإدخال الوصفات بنظام المخزون بسرعة عالية، ما يقلل من وقت انتظار المرضى، وتتم عملية جرد المخزون الدوائي في الصيدلية بفضل النظام الذكي لإدارة المخزون، خلال فترة بسيطة جداً ولا يتطلب أكثر من شخص واحد فقط، كما يقوم الروبوت بمتابعة صلاحية انتهاء الأدوية بفضل النظام الذكي وتوفير تقارير فورية عن الأدوية قريبة الانتهاء تشمل الكميات، وتاريخ الانتهاء، ورقم التشغيلة، ويجري سحب تشغيلات معينة من الأدوية من خلال نظام متطور للتحكم بالصيدلة، مع لوحة لإدارة وظائف الصيدلية لتتم عملية سحب التشغيلات بشكل سريع، حيث لا يتطلب سوى إعطاء الأمر للصيدلية الروبوتية التي تتميز بسعة تخزينية عالية تستوعب تخزين 3 أشهر من الأدوية.

أداء

يساعد النظام الذكي في الإشراف على الأداء من خلال متابعة إنتاجية الموظفين، وعدد الأدوية التي صرفت من قبل كل صيدلاني، والوقت المستغرق في خدمة المريض الذي يصل إلى 10 دقائق في أوقات الذروة.