سعود بن صقر وحمدان بن محمد وطحنون بن محمد وهزاع بن زايد يحضرون أفراح بن حمودة والملا

المصدر: أبوظبي - وام

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.

وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، حفل الاستقبال الذي أقيم أمس في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، بمناسبة زفاف حمودة غانم بن علي بن حمودة، إلى كريمة عبد الله محمد سعيد الملا.

وهنأ سموهم العروسين وذويهما، متمنين لهما زفافاً ميموناً وزواجاً سعيداً مكللاً بالفرح والرفاء والبنين.

كما حضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، والشيخ فيصل بن سلطان القاسمي.

والشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان، والشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد بن سعيد بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء ورجال الأعمال وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.