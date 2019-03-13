سفيرنا في جنوب أفريقيا يبحث تعاون البلدين في التعليم العالي

المصدر: بريتوريا - وام

بحث محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا، مع ناليدي باندور، وزيرة التعليم العالي في جنوب إفريقيا تعاون البلدين في مجالات التعليم العالي والشباب.

وثمن الطرفان العلاقات بين البلدين التي تحتفل بمرور 25 عاماً على قيامها، معربين عن تطلعهما إلى المضي قدماً لتعزيزها وتطويرها.

وأعربت ناليدي باندور عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة لمنح بلادها منحاً دراسية في جامعة خليفة وعلى المساعدات التي تقدمها السفارة في مجتمع جنوب إفريقيا، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والشباب، مبدية اهتمامها بمستوى الدراسات العليا، ومشيدة بدور الإمارات العربية المتحدة وإنجازاتها في قطاع التعليم وتقدمها وتفوقها في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا.