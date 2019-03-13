شرطة أبوظبي تؤكد الحرص على تعزيز مهارات كادرها النسائي

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد العميد سهيل سعيد الخييلي، مدير مديرية الشرطة في العاصمة أبوظبي، حرص شرطة أبوظبي على تأهيل كادرها النسائي عبر إخضاعهن لدورات تخصصية، تسهم في صقل مهاراتهن، وتعاملهن بحرفية مع مختلف المهام والواجبات الأمنية، معتبراً أن الشرطة النسائية، شريك أساسي في النجاحات والإبداعات التي تحققها جميع القطاعات في شرطة أبوظبي.

وأشار الخييلي إلى أن المحققات يتمتعن بمميزات تأهيلية، تشمل طرق فتح البلاغ والاستجواب والتحقيق وكتابة الإفادة، إلى جانب اللباقة وفن التعامل وحسن الإنصات والتصرّف، وقوة الملاحظة والصبر والتحمّل، وسرعة البديهة. الجدير ذكره، أن محققات الشرطة النسائية في أبوظبي يؤدين أدواراً أمنية بارزة في التعامل مع القضايا الواقعة على النساء، تلبيةً لاحتياجات المجتمع وصون خصوصية المرأة.