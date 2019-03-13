50 % تخفيض رسوم ألعاب حديقة صقر برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبو الفتوح

أطلقت مؤسسة الزراعة التجميلية، إحدى مؤسسات دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، مبادرة لتخفيض رسوم الألعاب في حديقة صقر العامة بنسبة 50% خلال يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، و50% لطلبة المدارس «الرحلات المدرسية» طوال عام 2019، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2019 عاماً للتسامح.

وأوضح سعيد علي الكاس نائب المدير التنفيذي لمؤسسة الزراعة التجميلية، أن المبادرة تهدف إلى تشجيع العائلات والسياح على الاستمتاع بأوقاتهم داخل مرافق حديقة صقر العامة بعد عمليات التطوير التي شهدتها، وتماشياً مع ترسيخ مبادئ عام التسامح وإسعاد المجتمع.

وأشار إلى أن مشروع تطوير حديقة صقر العامة يستهدف تحويلها إلى حديقة شاملة «ترفيهية رياضية تعليمية» لدعم مقومات السياحة الداخلية والترفيهية للعائلات والسياح، مشيراً إلى افتتاح أول حديقة ألعاب مائية في الحديقة نهاية النصف الأول من العام الجاري مع مطلع الموسم الصيفي.

حيث تضم مرافق الحديقة ألعاباً خاصة بأصحاب الهمم ضمن المشروع التطويري الذي يستهدف تعديل مرافق البنية التحتية لتناسب احتياجات هذه الفئة، وتخصيص موقع جديد يضم ألعاباً مختلفة ويضم المشروع رفع الطاقة الاستيعابية لمواقف المركبات داخل الحديقة وخارجها إلى 1700 موقف.