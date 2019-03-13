«أبوظبي التقني» ينظّم الدورة الـ16 لبرنامج «نعم للعمل» 31 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

ينظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدورة السادسة عشرة من البرنامج الوطني «نعم للعمل» خلال الفترة من 31 مارس الجاري وحتى 11 أبريل المقبل بمشاركة مئات المواطنين من بينهم أصحاب الهمم.

حيث يهدف البرنامج إلى تمكين شباب وفتيات الإمارات ممن لا تقل أعمارهم عن 15 عاماً للعمل في عدة تخصصات حيوية يحتاجها سوق العمل بالقطاع الخاص منها تطبيق ممارسات السلامة في بيئة العمل بقطاع التجزئة، وآليات التفاعل مع العملاء، وإدارة المخازن، ودعم الموظفين والزبائن في مكان العمل وذلك بالتعاون مع مؤسسات وشركات تجارية رائدة ومختارة في أبوظبي، والعين، ودبي، والشارقة، وعجمان.

استراتيجية

وقال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني إن «نعم للعمل» يأتي في إطار استراتيجية «أبوظبي التقني» لتشغيل المواطنين خلال الإجازات المدرسية بنظام الدوام الجزئي، لإكسابهم مهارات تخصصية تتوافق مع متطلبات رؤية أبوظبي 2030 والخطة الاستراتيجية للدولة 2021، لافتاً إلى أن «نعم للعمل» يأتي في إطار جهود القيادة الرشيدة لتمكين «أبوظبي التقني» من مواصلة نجاحاته في تنظيم هذا البرنامج المتميز لاستقطاب المواطنين والمواطنات الراغبين في العمل بمجالات جديدة ومتنوعة تتوافق مع ميولهم وتوجهاتهم.

مشاركة

ودعا الشامسي، شباب وفتيات الوطن إلى المشاركة في «نعم للعمل» علماً بأن العشرين من مارس الجاري هو آخر موعد للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني، لافتاً إلى أن البرنامج يضمن الاستثمار الأمثل للإجازة المدرسية، فيما يفيد الشباب في مستقبلهم العملي، ويجعلهم ضمن الكوادر الوطنية القادرة على تحقيق طموحات القيادة الرشيدة في أبناء الإمارات.

وقال علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ«نعم للعمل»: إن البرنامج يتضمن 4 مستويات متدرجة يُمنح المواطن بعدها على مؤهل معتمد من الهيئة الوطنية للمؤهلات، بما يفتح أمام الشباب أبواب المستقبل الواعد في المزيد من التخصصات المطلوبة في سوق العمل.