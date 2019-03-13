مستشفى توام يطلق دراسة حول أنماط استهلاك مشروبات الطاقة

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

أعدّت كل من عائشة الملا وندى الأديب من إدارة التغذية المجتمعية، بمستشفى توام دراسة تهدف إلى تحديد أنماط استهلاك مشروبات الطاقة، ومدى انتشارها بين لاعبي نادي العين الرياضي والذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 إلى 18 عاماً في منطقة العين.

وتقييم العوامل المحتملة التي قد تؤثر في استهلاك مشروبات الطاقة، وتقييم المعلومات والتوجهات تجاه استهلاك مشروبات الطاقة بين اللاعبين الرياضيين في العين.

وضمت الدراسة 695 لاعباً رياضياً من نادي العين الرياضي لكلا الجنسين، وتم جمع البيانات بالمقابلة المباشرة باستخدام نسخة معدلة من الاستبيان المصادق عليه من هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، وإدخال البيانات وتحليلها إحصائياً باستخدام برنامج SPSS version 23، وأوضحت نتائج الدراسة أنه من بين 688 لاعباً تبين 7% فقط أنهم استهلكوا مشروبات الطاقة خلال الأيام الثلاثة الماضية و22% خلال العام الماضي.

نتائج

وأكدت الدراسة أن استهلاك مشروبات الطاقة كان أعلى بشكل ملحوظ بين اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 إلى 18 عاماً مقارنة مع أولئك الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 إلى 12 عاماً. وتبين بأن اللاعبين الذين يعيشون مع كلا الوالدين كان استهلاكهم لمشروبات الطاقة خلال العام الماضي أقل مقارنة مع أولئك الذين يعيشون مع أحد الوالدين.

تثقيف

أوضحت ندى زهير الأديب خبيرة الغذاء والتغذية بأن استهلاك مشروبات الطاقة عادة شائعة بين اللاعبين الرياضيين في منطقة العين، وهناك حاجة إلى برامج تثقيفية لزيادة الوعي الغذائي في المجتمع بشأن استهلاك مشروبات الطاقة وآثارها الضارة المحتملة. إذ ينبغي العمل على تعديل المواصفة الإماراتية لمشروبات الطاقة من حيث رفع سقف الفئة العمرية المسموح باستهلاكها إلى 18 عاماً.