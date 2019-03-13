رئيس مجلس أمناء «خيرية آل مكتوم» يكرّم قائد عام شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

كرّم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي الشخصية الإنسانية في عام التسامح لمجلة عطاء الصادرة من هيئة آل مكتوم الخيرية ويأتي هذا التكريم تقديراً من الهيئة لشرطة دبي لإطلاقها مشروع مدارس حماية، هذا المشروع الذي يعد الحل الأمثل لتحقيق رضا المنتسبين وتخليصهم من حالة القلق التي تنتابهم بشأن الرسوم الدراسية لصالح المنتسبين لشرطة دبي سواء عسكريين أو مدنيين.

حيث تتكفل شرطة دبي بتلك الرسوم الدراسية والذي رأى النور في العام الدراسي الحالي 2018 - 2019، حيث يعمل تحت إشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ويحتضن 1598 طالباً وطالبة، من بينهم 640 إناثاً و740 ذكوراً و200 في رياض الأطفال في مدرستين وحضانة.

تقدير

وأشار الشيخ راشد بن حمدان إلى أن هذا التكريم يأتي تقديراً من مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية لأنه الأول من نوعه والذي جاء بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الموظفين، وتعزيز مبدأ الانتماء والتعاون المؤسسي وإسعاد الموظفين، ورفع نسبة الرضا الوظيفي، وإتاحة فرصة التعليم لأبناء العاملين في شرطة دبي مجاناً.

تشريف

بدوره قال اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي إن هذا التكريم شرف للقيادة العامة ولكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، حيث تأتي هذه المبادرة الفريدة من نوعها في إطار توجه حكومة دبي وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتخفيف الأعباء عن كاهل الموظفين.

مضيفاً أن تلك المبادرة تأتي حلاً لشكاوى الموظفين التي تم رصدها فيما يتعلق بتعليم أبنائهم والأعباء المادية التي تتطلبها من رسوم دراسية، ولذلك كان هناك تحدٍ لشرطة دبي بضرورة إيجاد حلول لتلبية تلك المتطلبات ودفع موظفيها لتعليم أبنائهم بحل تلك الشكاوى ودراسة عدة مقترحات، ومن بينها تبني مشروع يستفيد منه أبناء العاملين مجاناً من دون أي رسوم.

حيث تتكفل شرطة دبي بتلك الرسوم الدراسية ومتطلبات العملية التعليمية لهم وتوفير الكادر التعليمي والإداري المؤهل لإدارة المشروع بالكامل على نفقة القيادة، وفي الختام تقدم القائد العام لشرطة دبي بالشكر والتقدير للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية ومحمد عبيد بن غنام الأمين العام على هذا التكريم الذي يعتبر وساماً على صدر القيادة في عام التسامح.

شراكة

أكد محمد عبيد بن غنام الأمين العام لهيئة آل مكتوم الخيرية أن شرطة دبي تعد أحد أهم شركاء العمل الخيري وهي حريصة على تطوير هذه العلاقة وتوثيقها في مختلف المجالات التي تخدم توجهات حكومة دبي وأهدافها الاستراتيجية، وخاصة أن هناك العديد من الروابط المشتركة في المجالات الاجتماعية والإنسانية التي من شأنها خدمة المجتمع وجمهور المتعاملين وتطوير العمل الإنساني، بما يتفق وروح وطبيعة الحياة.