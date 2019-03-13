طالبات جامعة زايد يطّلعن على مهام المتابعة الشرطية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلعت طالبات جامعة زايد في أبوظبي على مهام إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي وبرامجها لخفض النقاط المرورية، والعقوبات البديلة، والمراقبة الإلكترونية، والسوار الإلكتروني، والرعاية اللاحقة خلال معرض اليوم التعريفي بالصحة والسلامة والبيئة.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن برامج خفض النقاط المرورية تسهم في تعديل سلوكيات قائدي المركبات وإعطاء فرصة للسائقين لتطوير مهاراتهم في القيادة وتحسين مستويات السلامة المرورية.

وتضمّنت المشاركة التعريف بفوائد الخدمة المجتمعية والعقوبات البديلة، والخدمات المبتكرة وآلية المراقبة الإلكترونية.