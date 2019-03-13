21 طالباً يشاركون فى ملتقى السفراء للتوعية بمخاطر الإدمان

Ⅶ أبوظبي - وام

نظّم المركز الوطني للتأهيل الملتقى الأول لسفراء المركز الوطني للتأهيل للشباب، حيث بلغ عدد السفراء المشاركين 21 سفيراً، في مبادرة تهدف إلى إيصال رسائل التوعية إلى الشباب وطلبة المدارس بطريقة مبتكرة وبعيدة عن الطرق التقليدية ضمن مبادرات الخطة الاستراتجية للمركز لنشر الوعي بين أفراد المجتمع حول خطورة الإدمان.

وقاية

وقال د. حمد الغافري مدير عام المركز إن من ضمن أهداف المركز تقديم برامج الوقاية للفئات المستهدفة وأهمها فئة أبنائنا الطلبة، ويضع المركز نصب عينيه وقاية طلبة المدارس والشباب من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية كأحد أهم الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها والتي تصب في مؤشرات حكومة أبوظبي وخطتها الاستراتيجية لتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع.

وذكر الغافري بأن الهدف من هذا الملتقى هو بناء كوادر طلابية وتدربيها بطريقة علمية وبأساليب حديثة لتقوم فيما بعد ببث رسائل التوعية والوقاية في البيئة المدرسية ومحيط الأصدقاء، مشيراً إلى أن الدراسات العلمية أثبتت بأن الطلبة والشباب يستمعون بشكل أفضل للنصائح والمعلومات التي تصدر من أصدقائهم والمقربين منهم في نفس الفئة العمرية، وبالتالي فهم أقدر على إيصال رسائل التوعية والتوجيه لأقرانهم.

من جانبه ذكر د. علي المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والبحوث بالمركز بأن هذه المبادرة تأتي استكمالاً للملتقيات الطلابية التي نظمها المركز خلال العامين الماضيين، حيث تم اختيار مجموعة من المشاركين في هذه الملتقيات ممن أبدو مهارات متميزة في القيادة والتواصل وحب التعلم وذلك للمشاركة في برنامج سفراء المركز الوطني للتأهيل للتوعية.

21 سفيراً

وأضاف أن السفراء الـ21 المشاركين من الطلبة تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة، حيث سيتم تدريبهم خلال الفترة القادمة على بعض المهارات المتعلقة بالتواصل والتأثير الفعال والتفكير بطريقة إيجابية فيما سيتم تزويدهم ببعض المعلومات الضرورية حول أضرار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتي ستساعدهم في نشر رسائل التوعية بين زملائهم في البيئة المدرسية.

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يمتد البرنامج لمدة 3 أشهر سيتم خلاله تدريب الطلبة من أجل تمكينهم من تنفيذ برامج توعوية تهدف إلى الوقاية من إدمان المخدرات كما أنه سيعود بالنفع على المشاركين من حيث تنمية بعض المهارات الحياتية مثل القيادة والتواصل الفعال والتفكير المنطقي.