«نيابة دبي» تُطلع وفداً من «قضاء أبوظبي» على أفضل ممارساتها القانونية

المصدر: دبي - البيان

استقبلت النيابة العامة بدبي وفداً من دائرة القضاء بأبوظبي، بهدف الاطلاع على تجربة النيابة العامة وأفضل ممارساتها في مجال التوعية القانونية والإصدارات.

وجاء اللقاء انطلاقاً من حرص النيابة العامة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية، وانطلاقاً من مبدأ التعاون والتنسيق القائم بين الجهات الحكومية لما فيه المصلحة العامة، ولما يحققه هذا التعاون من نتائج إيجابية مهمة تخدم الجانبين.

واطلع الوفد خلال اللقاء على الخطة التوعوية والتسويقية للنيابة العامة، وعلى نتائج استطلاع المعرفة القضائية، وأهم قنوات التواصل الاجتماعي والبرامج التوعوية المخصصة لطلاب المدارس والجامعات. وجرى خلال الاجتماع بحث آليات التعاون والتنسيق بين النيابة العامة بدبي ودائرة القضاء وتبادل الخبرات وتناول الموضوعات التي تعنى بالجانب القضائي والقانوني.