«أم القيوين لصيد الأسماك» منصة مثالية لتسويق المعدات البحرية

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

أكد مشاركون في مهرجان أم القيوين لصيد الأسماك، الذي اختتم فعالياته يوم السبت الماضي، أن المهرجان منصة مثالية لتسويق معدات الصيد والأجهزة البحرية، مشيرين إلى نجاح الحدث وذلك لما شهده من إقبال واسع من الزوار واهتمام من قبل حكومة أم القيوين.

ولفتوا إلى أن عدد زوار المهرجان وصل إلى 5 آلاف و550 زائرا، تعرفوا على المعدات المعروضة، كما تم التعاقد مع العديد من الشركات والجهات في الحكومة المحلية لبيع المنتجات البحرية.

وقال سعيد غانم السويدي المدير التنفيذي لشركة (اس اس البحرية)، وهي شركة متخصصة في تسويق وبيع الألعاب البحرية وقوارب الصيد والنزهة وقوارب الإنقاذ المطاطية والألمنيوم والغواصات البحرية التي تعمل بالبطارية، إن مهرجان الصيد يعد فرصة جيدة لهم لتسويق منتجاهم والترويج لها.

لافتا إلى أن شركته تتخصص في المنتجات البحرية خفيفة الوزن سهلة النقل من مكان إلى آخر، وقدمت حسومات على كافة معروضاتها بنسبة 20 % - خصوصا - معدات الصيد، وذلك بهدف تخفيف العبء عن الصيادين المواطنين وحتى تكون مهنة الصيد أكثر جذباً لهم.

تطوير

وقال راشد العامري صاحب محل (اسفيرو زون) في رأس الخيمة والفجيرة، إن المهرجان يمثل منصة هامة للتبادل التجاري وتعريف العارضين الآخرين بأحدث ما توصلت إليه الشركات العاملة في ذلك المجال من تطور.

لافتاً إلى أن المشاركة في المهرجان الأول بأم القيوين جاءت دعما له ولإنجاحه وحتى تكون الإمارة قبلة لمثل تلك المعارض مستقبلاً، كما أن المعرض يهدف إلى استقطاب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في تجارة وصناعة معدات وأدوات الصيد والقوارب.

من جهته أوضح عبدالله الرضا صاحب محل (نجم الشرق للتجارة) وهي شركة مدعومة من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن المعرض تميز بتواجد قوي لشركات الملابس البحرية ومعدات الصيد واليخوت الفاخرة.

مبيناً أن المشاركة في المهرجان تهدف إلى التعريف بالمعدات التي تستوردها الشركة من شركات ذات صناعة جيدة في مجال القوارب المطاطية ومعدات الصيد والغوص وقوارب النزهة، كما تهدف إلى الترويج للتجارة البحرية التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع.

أهداف

وقال هيثم سلطان رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان أم القيوين لصيد الأسماك، إن المهرجان الذي استمر 3 أيام حقق أهدافه من خلال التعريف بموقع أم القيوين السياحي وما يزخر به من مقومات، ومن المقرر أن يقام سنوياً نظراً لما شهدته النسخة الأولى من نجاح.وأوضح أن المهرجان جاء لدعم فئة الصيادين المواطنين من خلال عرض معدات الصيد الحديثة.