بلدية دبا تصادر 351 كيلو غراماً من المواد المحظورة

المصدر: الفجيرة - البيان

نفذت بلدية دبا ممثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة، حملات تفتيشية مفاجئة على المحلات والأسواق في المدينة، أسفرت عن ضبط ومصادرة 351 كيلو غراماً من المواد المحظور بيعها في الأسواق؛ كالنسوار والشيني والبان والمواد الأولية لتحضيره، قبل أن يتم توزيعها، وقامت البلدية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان عدم تكرار المخالفة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

حملات

وأفاد المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا، بأن هذه الحملات تأتي امتداداً لحملات سابقة قامت بها البلدية على المحلات التي تبيع هذه المواد المحظورة، كما تركز البلدية على المحلات التي تقوم بشراء هذه المواد لترويجها؛ للتأكد من خلو الأسواق من المواد الممنوعة، والتي تشكل خطراً على الصحة العامة وتشوّه المظهر العام للمدينة، لافتاً إلى أن البلدية حريصة على رفع مستوى الوعي الصحي وتثقيف وتوعية الجمهور.