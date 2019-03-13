تركيب 140 بوابة إلكترونية تعمل بالطاقة الشمسية في الظفرة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تواصل بلدية منطقة الظفرة مشروع تركيب البوابات الإلكترونية للأسوار الشبكية على الطرق الخارجية التي تربط مدن المنطقة، وذلك في كل من مدينة زايد، غياثي، السلع، دلما، المرفأ وليوا ويشمل المشروع تركيب 140 بوابة إلكترونية تعمل بالطاقة الشمسية على الأسوار الشبكية للطرق الخارجية بتكلفة بلغت 9.5 ملايين درهم، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

ويهدف المشروع إلى الحفاظ على السلامة المرورية لمستخدمي الطريق والمحافظة على البيئة والثروة الحيوانية، وتحسين المظهر العام للمنطقة، وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تكثيف جهودها للحد من مخاطر الحيوانات السائبة على الطرقات الداخلية والخارجية، وتقليل الخسائر الناجمة عن الحوادث التي تسببها تلك الحيوانات، وذلك ضمن عدد من المبادرات والجهود المختلفة.