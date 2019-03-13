افتتاح المقر الجديد لحضانة أطفال موظفات «طرق دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

افتتح مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات المقر الجديد لحضانة «طفلي»، التي تُعنى بأطفال الموظفات الأمهات بالهيئة.

حيث تم رفع الطاقة الاستيعابية للحضانة من 80 إلى 120 طفلاً وطفلة.

وأكد الطاير حرص هيئة الطرق والمواصلات على تعزيز الراحة واطمئنان موظفات الهيئة من الأمهات على أبنائهن، وتسهم التوسعة في حضانة الهيئة في زيادة عدد المستفيدات من هذه الخدمة المجتمعية، التي تسعى إلى إيجاد بيئة عمل جاذبة ومريحة للموظفات بتوفير الرعاية اللازمة لأطفالهن، الأمر الذي يرفع معدل رضاهن الوظيفي، مما يُمكـّنهن من أداء مهامهن الوظيفية بشكل مثالي، موضحاً أن هذا الإنجاز يدخل في إطار حرص الهيئة على تمكين المرأة الموظفة عبر تذليل الصعوبات ومعالجة التحديات، التي قد تقف عائقاً أمام تحقيق التوازن بين حياتها الأسرية والعملية.

وتجول الطاير في مرافق الحضانة التي تتضمن عدداً من الفصول، موزعة على أعمار الأطفال الملتحقين بها، وهي: 4 – 12 شهراً، و1 – 2 عام، و2 – 3 أعوام، و3 – 4 أعوام، وتشتمل الحضانة على عيادة مرخصة من هيئة الصحة بدبي، وغرفة للرضاعة وأخرى لنوم الأطفال.

إضافة إلى مطبخ، ودورات مياه لفئة أصحاب الهمم، وأحواض للغسيل مصممة طبقاً لأطوال الأطفال، كما تم تصميم مرافق الحضانة بشكل يضمن تنمية مهاراتهم والقدرة على التفكير والتخيل، وتصميم المساحات في الفصول وممرات الحضانة بشكل يضمن انسيابية وحرية حركة الأطفال.