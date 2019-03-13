أبوظبي تستضيف مؤتمر آفات الصحة العامة أبريل المقبل

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

تستضيف أبوظبي لأول مرة مؤتمر «آفات الصحة العامة - الشرق الأوسط»، في 9 أبريل المقبل ولمدة يومين بفندق سانت ريجيس الكورنيش وذلك بتنظيم من مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بالتعاون مع الجمعية الوطنية لإدارة الآفات بالولايات المتحدة الأمريكية، وشركة «إيكوفار» المتخصصة بالحلول المستدامة لمكافحة آفات الصحة العامة.

جاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته «تدوير» أمس بفندق سانت ريجيس الكورنيش – أبوظبي بحضور كل من المهندس محمد المرزوقي، مدير إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة في «تدوير»، وهاني شحادة، الرئيس التنفيذي لشركة إيكوفار- الشريك المنظم، وعدد من المسؤولين ومديري الإدارات المعنية من الجانبين والصحفيين.

وقال محمد المرزوقي، مدير إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة في «تدوير»: نتطلع من خلال هذا الحدث العالمي إلى تعزيز دور مركز أبوظبي لإدارة النفايات في خلق منصة لمكافحة آفات الصحة العامة مع الشركاء من داخل وخارج الدولة.

ورداً على سؤال وجهته «البيان» حول عرض ابتكارات جديدة وقواعد بيانات لمكافحة هذه الآفات، أكد المرزوقي أنه سوف يتم الإعلان خلال المؤتمر عن تبني أشكال جديدة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة لمكافحة الآفات، لتحقيق نتائج مثمرة والحفاظ على الصحة العامة.

وعن آخر الإحصاءات، قال إن الميزانية المرصودة لمكافحة آفات الصحة العامة سنويا تقدر بـ 71 مليون درهم.