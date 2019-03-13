79 % التحوّل الرقمي للخدمات المتكاملة في دوائر عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أنجزت حكومة عجمان الرقمية تحقيق نسبة 79% للتحول الرقمي للخدمات المتكاملة في دوائر حكومة عجمان وبلغت نسبة تبني الخدمات الرقمية 62%، وذلك خلال العام الماضي، كما أنجزت الحكومة الرقمية خلال الربع الأخير من العام الماضي 529 خدمة رقمية للدوائر الحكومية.

وقالت عهود شهيل المدير العام لحكومة عجمان الرقمية، إن العام الماضي شهد العديد من الإنجازات أبرزها تكريم حكومة عجمان الرقمية ضمن مبادرة أوائل الإمارات.

كما تم الانتهاء من وضع منهج «أبطال عجمان الرقميون»، الذي أطلقته حكومة عجمان الرقمية بالتعاون مع مؤسسة «أجيال لإدارة المواهب»، وأكاديمية عجمان، ويعد أول منهج من نوعه على مستوى الدولة، ويهدف إلى تعليم النشء فنون الهندسة والبرمجة ومهارات تقنية المعلومات.

البلوك تشين

وأوضحت أن الحكومة الرقمية حققت إنجاز استخدام تقنية البلوك تشين في مشروع إصدار بيانات سندات الملكية ومخطط الموقع بين دائرة البلدية والتخطيط ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في إمارة عجمان، مشيرة إلى أهمية تطبيقات «البلوك تشين» في القطاع الحكومي.

حيث كانت محط اهتمام حكومة عجمان الرقمية.وذكرت أن الحكومة الرقمية قطعت شوطاً كبيراً في مسيرة العمل، أما مرحلة الانطلاق والتأسيس فقد مضت بكل تحدياتها، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ودعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط ورئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي.