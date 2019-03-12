توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا صباح الغد على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح تكون شمالية غربية - غربية / 15- 25 كم/ساعة، تصل إلى 34 كم/ساعة.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:11 والمد الثاني عند الساعة 05:10، أما الجزر الأول عند الساعة 11:04 والجزر الثاني عند الساعة 22:25.

وفي بحر عمان خفيف إلى متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:41 والمد الثاني عند الساعة 01:27 الجزر الأول عند الساعة 07:56 والجزر الثاني عند الساعة 19:54.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 26 13 80 25

دبي 25 14 75 40

الشارقة 25 14 80 35

عجمان 26 16 70 45

أم القيوين 25 11 85 40

رأس الخيمة 26 11 85 40

الفجيرة 28 16 65 20

العين 27 11 90 20

ليوا 28 11 60 25

الرويس 27 11 70 20

السلع 27 11 75 25

دلما 27 14 65 20

طنب الكبرى 24 17 85 50

طنب الصغرى 24 17 85 50

أبو موسى 24 17 85 50.