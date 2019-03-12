"الطيران المدني" تنضم إلى التحقيقات بحادث تحطم الطائرة الإثيوبية

المصدر: وام

أعلنت "الهيئة العامة للطيران المدني" انضمامها إلى التحقيقات التي تجريها الإدارة الفيدرالية الأمريكية للطيران وشركة بوينغ بهدف جمع البيانات من أجل التوصل إلى أسباب تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية بعد إقلاعها بدقائق من العاصمة أديس أبابا قبل يومين ما الذي أسفر عن مقتل 157 فردا كانوا على متنها.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها اليوم: "إنها تتعاون بشكل وثيق مع الإدارة الفيدرالية للطيران وشركة بوينغ لجمع المزيد من البيانات بشأن حادث طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية B737 Max 8 من أجل اتخاذ إجراءات أمان مناسبة".

وأضاف البيان أن الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات اتصلت أيضا بالرابطة الوطنية الصينية للطيران وهيئة الطيران المدني لجزر كايمان والخطوط الجوية الإثيوبية للحصول على مزيد من المعلومات حول السبب وراء منع أساطيل الطائرات الخاصة بهم من الإقلاع.

وأوضح البيان في الختام أن "الهيئة العامة للطيران المدني تقيم الوضع عن كثب من أجل اتخاذ إجراءات الأمان اللازمة في الوقت المناسب.. وأنها لن تتردد في منع أسطول بوينغ 737 ماكس الإماراتي المسجل من الطيران إذا لزم الأمر من أجل ضمان تحقيق أعلى معايير أمان الطيران.. على أن تصدر المزيد عن مستجدات هذه القضية".