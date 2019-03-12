رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين 13 وكيل نيابة عامة من أبناء الدولة

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم 26 لسنة 2019م بتعيين وكلاء نيابة عامة بالنيابة الاتحادية ويبلغ عددهم 13 وكيل نيابة.

وقد أدى وكلاء النيابة الجدد اليمين القانونية صباح اليوم أمام معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل بحضور المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام الاتحادي والمستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل والدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي.

وقد رحب معالي وزير العدل خلال لقائه وكلاء النيابة الجدد عقب أداء اليمين القانونية بانضمام مجموعة من خيرة أبناء الدولة من حماة القانون إلي منظومة العدل والقضاء مؤكدا أن صروح السلطة القضائية في الدولة تأمل منهم الكثير في سبيل تعزيز سيادة القانون والعدالة الناجزة واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على المتقاضين وحفظ الحقوق والمعاملة الحسنة.

و قال معاليه إن الدولة تضع ثقتها في أبنائها المخلصين باعتبارهم أصحاب مهنة سامية يحملون مسئوليات كبيرة وأمانة أكبر لتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة وأنتم أهل بتلك الثقة وبعملكم المقدر نأمل أن يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء بيسر وسهولة.

و دعا معالي وزير العدل وكلاء النيابة الجدد إلى بذل كل الجهد والحرص الدائم على رفع الكفاءات والتعلم الدائم والاستفادة من الخبرات والكفاءات التي تزخر بها الوزارة للوصول بالخدمات القانونية والقضائية إلى مستويات عالمية في الأداء.. مشيدا بحرص القيادة الرشيدة في الدولة على توفير كل الإمكانيات التي تعزز كفاءة وتميز دور الأجهزة القضائية، ودعم استقلاليتها ونزاهتها التامة.

ووكلاء النيابة العامة هم ناصر محمد ناصر محمد الخاطري، على سعيد على البحار الشحي، حميد خميس سعيد خميس السعدي، وليد محمد أحمد قاسم الكندي، أحمد عبد الله أحمد بن جكه المنصوري، عبد العزيز عبد الله سعيد عبد الله النقبي، عبد الرحمن داود إبراهيم أبو الشوارب العوضي، عبد الله محمد عبد الله عبد الرحمن آل على، عبد العزيز محمد عبد الله دلك الشحي، عبد الله حمد عبيد تريم الشامسي، سالم سهيل سالم ركاض العامري، عبد الله أحمد عبد الله بن يعروف النقبي و عبد العزيز بن أحمد بن راشد النعيمي.