محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تدعم مبادرات التنمية الشاملة في الدول الصديقة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم مبادرات التنمية الشاملة وجهودها في الدول الصديقة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير قطاعاتها الحيوية.

جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس في قصر الشاطئ، الرئيس فور غناسينغبي رئيس جمهورية توغو الصديقة.

وبحث سموه ورئيس توغو خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون وسبل تطويرها بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما خاصة في الجوانب التنموية والاقتصادية والاستثمارية التي تخدم عملية التنمية والتطوير في البلدين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب رئيس توغو عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً اهتمام بلاده وسعيها إلى إقامة أفضل العلاقات مع الإمارات والاستفادة من تجربتها التنموية الناجحة.

كما أعرب عن شكره وتقديره للمساعدات التنموية والإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، مثمناً حرص قيادة الإمارات على بناء جسور التواصل الثقافي والاقتصادي والاستثماري مع دول العالم.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وحسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع. كما حضر اللقاء من جانب جمهورية توغو، سينا لاوسون وزير الاتصالات والتكنولوجيا، ومارك ابلي بيدامون وزير الطاقة، وروبرت دوسي وزير الشؤون الخارجية، وساني يايا وزير المالية.