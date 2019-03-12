«الخارجية» تطلع على أفضل الممارسات في مركز اتصال حكومة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل مركز اتصال حكومة أبوظبي وفداً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ضمن زيارة تهدف إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في المركز بإدارة مراكز الاتصال وتسهيل عملية التواصل والاستجابة على استفسارات المتعاملين.

وكان في استقبال الوفد من جانب المركز كل من فاطمة العبيدلي مدير إدارة أعمال مركز الاتصال، وعدد من موظفي المركز.

واستمع الوفد خلال الزيارة إلى نبذة عن مهام واستراتيجية المركز، وآلية عمله، والنتائج المحققة خلال السنوات الماضية، وقام بجولة ميدانية تم خلالها التعرف إلى أبرز المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها مؤخراً، ودليل الإجراءات المتبعة في إدارة الحالات وإدارة الجودة، إضافة إلى الاطلاع على عدد قنوات التواصل مع المتعاملين، وكيفية استلام المكالمات ومعالجة الطلبات من قبل فريق العمل.

وفي ختام الزيارة، أشاد الوفد بجهود مركز اتصال حكومة أبوظبي ومشاريعه الهادفة إلى إسعاد المتعاملين وإتاحة الخدمات بأعلى معايير الجودة، من خلال الكوادر الوطنية المؤهلة والتقنيات المتطورة التي تسهم في توسيع قاعدة الخدمات المقدمة، كما اختتم الجانبان الزيارة بتبادل الهدايا التذكارية مع التوصية والحرص على تعزيز العمل المشترك في مجال إدارة مراكز الاتصال وتلبية احتياجات المتعاملين.