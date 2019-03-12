بلدية الظفرة تنظّم لقاءً مع المجتمع المحلي بمدينة زايد

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت بلدية منطقة الظفرة لقاءً مع المجتمع المحلي بمدينة زايد لتعزيز أواصر التواصل بين البلدية والمواطنين من أجل العمل المشترك وتوحيد الهدف، ودعم المشاركة المجتمعية والعمل على تحسين وتطوير الخدمات، والاطلاع على متطلبات المواطنين والعمل على حل قضاياهم. وفتح الفرص والمجالات أمامهم للتعبير عن متطلباتهم والاستماع إلى مقترحاتكم والعمل على تلبيتها.

وتخلل اللقاء التوعية بأهمية الالتزام بقوانين أعمال البناء وأشغال الوحدات السكنية ومخالفات المظهر العام، وتعريف الأهالي بأهم المشاريع التطويرية القائمة والمستقبلية في مدينة زايد، وتم حصر كافة الاحتياجات لرفعها للإدارات المعنية وإجراء اللازم لتوفيرها لهم، ونال اللقاء رضا واستحسان المواطنين.