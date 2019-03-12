«كهرباء دبي» تنظم ورشة عمل المخاطر والمرونة

المصدر: دبي - البيان

ضمن استراتيجيتها لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والاستعداد للتطورات المتسارعة في مختلف المجالات، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة العمل السنوية للمخاطر والمرونة بمشاركة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس. وأشار الطاير خلال ورشة العمل إلى أن إدارة المخاطر والمرونة المؤسسية وضمان استمرارية الأعمال عوامل أساسية في تحقيق رؤية الهيئة كمؤسسة عالمية رائدة مستدامة ومبتكرة.

وأضاف: «نحرص على توفير التدريب اللازم لموظفي الهيئة في مجالات إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال لتعزيز قدراتهم في تحديد المخاطر ووضع الخطط الاستباقية للأزمات لمنع حدوثها أو التخفيف من آثارها في حال حدوثها.

ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرصنا على مواكبة التطورات التقنية الهائلة والاستعداد للمتغيرات المتسارعة لضمان استمرارية الأعمال وتوفير خدمات الكهرباء والمياه لأكثر من 850 ألف متعامل في دبي وفق أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية والجودة.

وتتبنى الهيئة نظاماً دقيقاً لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية وتعمل على تعزيز مرونتها من خلال تطوير قدراتها للتنبؤ بالمخاطر والاستعداد للتغيرات، وأسهمت هذه الجهود في تحقيق الهيئة أرقاماً قياسية عالمية تتفوق على نظيراتها على مستوى العالم، وأصبحت الممارسات التي تطبقها الهيئة مرجعاً للمؤسسات الخدماتية حول العالم.

وقد حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، وللعام الثاني على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب تقـــرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2019، وبعلامة كاملة في جميع مؤشرات المحور».

معيار

وأشارت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة إلى أن الهيئة أطلقت «مفهوم وإطار عمل رشاقة الأعمال» (PAS 1000:2019) وهو أول معيار مؤسسي من نوعه لقياس رشاقة أداء الأعمال على مستوى العالم بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير.

كما وقعت اتفاقية للتعاون مع المعهد لتطوير معيار (PAS 60518:2020) والخاص بإدارة المخاطر في قطاع الطاقة والمؤسسات الخدماتية، ويعد أول معيار من نوعه في العالم، وسيشكل مرجعاً إرشادياً في قطاع الطاقة والمؤسسات الخدماتية، كما نظمت في شهر ديسمبر الماضي مؤتمر المخاطر والمرونة 2018 تحت شعار «التعلم من تحديات الحاضر لأجل غدٍ مشرق»، بالتعاون مع شركة «إرنست آند يونغ».