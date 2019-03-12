شرطة دبي تستشرف مستقبل «التميز والريادة»

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، فعاليات خلوة خاصة باستشراف مستقبل قطاع التميز والريادة بعنوان «معاً نحو الريادة» والتي نظمها القطاع في منتجع وسبا هيلتون في إمارة رأس الخيمة لمدة ثلاثة أيام، بحضور مديري الإدارات العامة ومديري الإدارات الفرعية، وعدد من الضباط والموظفين.

وناقشت الخلوة عدة محاور من أبرزها محور «الجوائز»، و«السعادة الوظيفية»، و«التكامل في العمل الشرطي والمبادرات»، ومحور خاص حول الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لحقوق الإنسان للطفل والمرأة، ومحور خاص حول المبادرات التي يقدمها مركز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في مجاله التخصصي.

وشهدت الخلوة تنظيم مجموعات عملت على تبادل وجهات النظر ومناقشة وطرح الأفكار وصولاً إلى الخروج بمبادرات تدعم العمل الشرطي.

قدم المشاركون في الخلوة 67 فكرة، فيما قامت لجنة تقييم مكونة من العميد الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، بالتقييم الأولي للأفكار والمبادرات وتم مراجعتها واعتماد 30 مبادرة تطويرية من قبل اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي.