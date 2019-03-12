الاطلاع على تطبيق الأمر الجزائي في «نيابة دبي»

المصدر: دبي - البيان

استقبلت النيابة العامة في دبي وفداً من النيابة العامة الاتحادية بهدف الاطلاع على تجربة «نيابة دبي» في تطبيق الأمر الجزائي وبرنامج النيابة العامة الإلكتروني، وجاء الاستقبال انطلاقاً من حرص النيابة العامة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية، وانطلاقاً من مبدأ التعاون والتنسيق القائم بين الجهات الحكومية لما فيها المصلحة العامة ولما يحققه هذا التعاون من نتائج إيجابية هامة تخدم الجانبين، وكان في استقبال الوفد المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، والمستشار عبدالله كليب المحامي العام الأول رئيس النيابة المدنية، والمستشار الدكتور علي حميد بن خاتم المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة، والمستشار سامي الشامسي المحامي العام الأول رئيس نيابة بردبي، والمستشار يوسف فولاد المحامي العام الأول رئيس نيابة ديرة، وفاطمة بن حيدر القائم بأعمال مدير إدارة تقنية المعلومات

واطلع الوفد خلال اللقاء على البرنامج الذكي لتطبيق الأمر الجزائي وآليات الدفع الذكية المرتبطة بتنفيذ الأمر، وأهم النتائج المترتبة على التطبيق وقائمة المساعدة الإلكترونية لأعضاء النيابة.

وجرى خلال الاجتماع بحث آليات التعاون والتنسيق بين النيابة العامة بدبي والنيابة العامة الاتحادية وتبادل الخبرات وتناول الموضوعات التي تعنى بالجانب القضائي والقانوني والرؤية المستقبلية للطرفين.