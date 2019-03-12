«توطين 360» يستقطب 1200 طالبة بمرحلة الثانوية العامة

المصدر: الشارقة - وام

واصل منتدى الطلبة «توطين 360» فعالياته لليوم الثاني على التوالي في مركز إكسبو الشارقة بمشاركة 1200 مواطنة من طالبات المرحلة الثانوية العامة.

ويأتي المنتدى الذي يرعاه مجلس التعليم والموارد البشرية في إطار البرنامج الوطني للتوجيه والإرشاد المهني، والذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف توعية الطلبة والشباب المواطنين بأهمية العمل في القطاع الخاص وإبراز المزايا التي يوفرها إلى جانب إرشادهم مهنياً وتمكينهم وصولاً إلى توظيفيهم في هذا القطاع الاستراتيجي المهم.

وسجلت طالبات الثانوية العامة حضوراً فاعلاً في فعاليات المنتدى الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

حيث شاركن في 47 فعالية تم تنظيمها ضمن 6 محطات ومسارات رئيسية تضمنت 10 ورش للإرشاد المهني و30 ورشة أخرى للتدريب و7 جلسات للتوعية والتحفيز وذلك بمشاركة 8 متحدثين استعرضوا تجارب عملهم في القطاع الخاص و15 مدرباً قدموا الإرشادات وبرامج التدريب .

وشاركت الطالبات عبر محطة اكتشاف القدرات في ورش عمل وفرت لهم التوجيه المهني، وجلسات لتقييم مدى إمكانيتهم وقدراتهم، والعمل على تزويدهم بالأدوات المطلوبة لتحديد تخصصاتهم ومساراتهم ومستقبلهم المهني، بالإضافة إلى التعرف إلى مهارات كتابة السيرة الذاتية، ومقابلات التوظيف، وكذلك بناء خارطة طريق مهنية وتقييم المهارات والأهداف الوظيفية.