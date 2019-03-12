3162 معاملة منجزة في شرطة لهباب العام الماضي

المصدر: دبي - البيان

اطلع اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، في شرطة دبي على إحصائيات إسعاد المتعاملين لمخفر شرطة لهباب.

حيث قام المركز بأجراء 3162 معاملة في العام الماضي تضمنت الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح، بينما بلغت المعاملات الذكية 320، بينما أنجز 138 معاملة من خلال استخدام الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، وأجرى المخفر 600 معاملة في العام 2017 منها 29 معاملة ذكية.

وأكد اللواء المنصوري أهمية المنطقة الأمنية للمخفر بسبب اتساع منطقة اختصاصه في دبي، حيث تمتد في مساحة تبلغ 639 كلم مربعاً يسكنها حوالي 24355 نسمة موزعين على خمس مناطق اختصاص يتم تغطيتها على مدار 24 ساعة.

وأوضح أن منطقة المركز تضم العديد من المنشآت الحيوية المهمة.