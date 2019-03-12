سلطان القاسمي يطّلع على البرامج الأكاديمية وميزانية 2020 لـ«أمريكية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة، صباح أمس الأول، في العاصمة البريطانية لندن؛ اجتماع مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة، حيث اطلع سموه على آخر التطورات المتعلقة ببرامج الجامعة الأكاديمية وميزانيتها التشغيلية لعام 2020. كما استعرض الاجتماع آخر إنجازات خريجي الجامعة وأحدث الدراسات والبحوث التي ركز عليها أعضاء الهيئة التدريسية خلال العام الدراسي الجاري.

وعبّر صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الاجتماع عن شكره لأعضاء مجلس أمناء الجامعة للدعم والمشورة التي يتقدمون بها للنهوض بمسيرة الجامعة.

ومن جانبهم، أثنى أعضاء مجلس أمناء الجامعة على إنجازات الجامعة، وعبروا عن ثقتهم في توجهاتها وخططها التي تسعى إلى تعزيز مسيرتها الأكاديمية المتميزة.

وفي هذا الصدد قال البروفيسور كيفن ميتشل، المدير الانتقالي للجامعة الأمريكية في الشارقة: «أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لجهوده العظيمة والتزامه الاستثنائي لبناء مجتمع أكاديمي فريد من نوعه استطاع جذب طلبة وأساتذة من مختلف الثقافات والحضارات حول العالم، ونحن ممتنون جداً للدعم الذي يقدمه سموه وأعضاء مجلس أمناء الجامعة».