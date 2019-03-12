محمد بن راشد: الإمارات حريصة على توظيف خبراتها في مساعدة الأشقاء والأصدقاء

المصدر: دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تمد يد المساعدة والصداقة إلى جميع الدول والشعوب، وتحرص قيادتها على توظيف خبراتها البشرية وطاقاتها اللوجستية في خدمة ومساعدة الأشقاء والأصدقاء حول العالم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في دبي مساء، أمس، فور غناسينغبي رئيس جمهورية توغو والوفد المرافق.

وقد رحب سموه بالرئيس الضيف، وتباحث معه -بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي- بشأن عدد من المسائل المتصلة بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية توغو التي تعتبر بوابة العبور إلى غرب أفريقيا.

وتركز الحديث بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس غناسينغبي على موضوع الاستثمار المشترك خاصة في تحديث البنية التحتية في توغو، وفي مقدمتها الموانئ البحرية وقطاعات الفوسفات والزراعة والطاقة المتجددة، حيث ترغب توغو في الاستفادة من خبرات دولة الإمارات في هذه المجالات، لا سيما الطاقة النظيفة والموانئ.

حضر اللقاء.. معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.