ولي عهد أبوظبي يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس المخابرات المصرية

المصدر: ■ أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر البحر اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، يرافقه سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني. وتطرق اللقاء إلى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات إلى جانب التطورات التي تشهدها المنطقة وعدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل اللواء عباس كامل في بداية اللقاء تحيات عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار. من جانبه حمّل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اللواء عباس كامل تحياته إلى الرئيس المصري وتمنياته لمصر الشقيقة وشعبها دوام الرفعة والأمن والاستقرار.