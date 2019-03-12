محمد بن زايد وحمد بن عيسى يبحثان القضايا المشتركة وتطورات المنطقة

المصدر: ■ أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مجلس قصر البحر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بزيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى بلده الثاني دولة الإمارات، معرباً عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، وتطرق الجانبان إلى تطورات القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

علاقات راسخة

كما تبادل سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى خلال اللقاء الأحاديث الودية التي عبرت عن متانة العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما المستقبلية.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وعدد من الشيوخ والوفد المرافق لملك البحرين.