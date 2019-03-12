مدير مكتب الدبلوماسية العامة يتحدث حول «تحدي الطموح» في «100 موجّه»

المصدر: دبي - البيان

يشارك سعيد محمد العطر، مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة - وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، في برنامج «100 موجّه» الذي تنظمه المؤسسة الاتحادية للشباب.

حيث يتحدث في جلسة توجيهية خاصة بعنوان «تحدي الطموح»، وذلك بحضور أكثر من 700 شاب وشابة من مختلف إمارات الدولة، ونخبة من القيادات الإماراتية وصنّاع القرار في المجالات التي تخصّ الشباب، كالتعليم والثقافة والرياضة والفن والاقتصاد، حيث ستعقد الجلسة في كليات التقنية العليا كلية الفجيرة للطالبات، غداً.

ويستعرض العطر في الجلسة الحوارية تجربته في العمل الحكومي، مسلطاً الضوء على جوانب من مسيرته، التي أتيح له خلالها أن يكون جزءاً فاعلاً في العديد من المبادرات الحكومية، ثقافياً واقتصادياً ومجتمعياً وإنسانياً ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حريصاً على مشاركة الشباب مجموعة من الدروس التي يمكن أن يستفيدوا منها في توظيف طاقاتهم ومهاراتهم الواعدة، وفق أسس راسخة وخطط مدروسة لرسم مستقبل أفضل.

وقال راشد الشامسي، منسق الجلسة، إن جلسات «برنامج 100 موجّه» لها أثر كبير على الشباب، فهي تلخص تجارب سنين وتقرب قصص النجاح للشباب، بهدف صقل مهاراتهم، عبر خطة عمل تتمثل باستضافة عدد من القادة في مختلف الميادين لتسليط الضوء على أبرز المحطات في تجربتهم الشخصية، وخبراتهم في المجالات المتنوعة. وأكد الشامسي أن الإمارات اليوم تشكّل نموذجاً عالمياً في مختلف القطاعات، ومن المهم أن نحرص كشباب على نقل نجاحاتنا للعالمية.