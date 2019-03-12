شرطة رأس الخيمة تناقش قيمة التميز

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ترأس اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي رئيس لجنة القيادة العليا برأس الخيمة، اجتماع اللجنة الثالث للعام الجاري 2019، بحضور أعضاء فريق اللجنة، وذلك لمناقشة أبرز القيم والمؤشرات الاستراتيجية، فضلاً عن استعراض نتائج المبادرات والمؤشرات الوطنية.

حيث تم خلال الاجتماع، عرض ومناقشة قيمة (التميز والابتكار) إحدى قيم وزارة الداخلية، والتأكيد على انتهاج قيمة التميز والابتكار عند أداء مهام العمل الشرطي، باعتبارها إحدى أهم قيم وزارة الداخلية، فيجب الحرص على الالتزام بتطبيقها فعلياً في الواقع العملي الميداني.

وناقش الاجتماع المبادرات والمؤشرات الوطنية والاستراتيجية في الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة عن 2018 ، مقارنة مع مستهدفاتها 2019، وتم استعراض ومناقشة نتائج المبادرات والمؤشرات الاستراتيجية في إدارة الدفاع المدني عن عام 2018، مقارنة بمستهدفات 2019 ، وعرض ومناقشة نتائج إدارة المخاطر عن عام 2018 ، مقارنة بمستهدفات 2019 ، ثم مناقشة نتائج التحوّل الذكي، وعرض نتائج الخدمات ذات الأولوية، وهي 8 خدمات ذات الأولوية متمثلة في (إدارة ترخيص الآليات، وإدارة المرور والدوريات، وإدارة مراكز الشرطة الشاملة، وإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية)، واستعراض نتائج إدارة مكافحة المخدرات عن العام 2018.