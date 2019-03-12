عبدالله الكرم: استراتيجية دبي للمناطق الحرة خطوة نحو صناعة مستقبل مبتكر

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

قال الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «إن اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لاستراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة .

والتي تركز على وثيقة الخمسين لإنشاء مناطق اقتصادية وإبداعية متكاملة في الجامعات الوطنية والخاصة؛ يعزز من خطوات دبي نحو صنع المستقبل بمسارات مبتكرة ضمن بيئات متنوعة حاضنة للابتكار والإبداع، بما يواكب مكانة الإمارة كمركز إقليمي يلبي تطلعات الأجيال الجديدة نحو الابتكار وريادة الأعمال في سن مبكرة».

رؤية ولفت الكرم إلى أن الاستراتيجية تعكس رؤية ثاقبة للقيادة الرشيدة في تمكين طلبة الجامعات من ممارسة الإبداع والنشاط الاقتصادي كجزء لا يتجزأ من منظومة التعلم والتخرج، وتسهم في خلق مسار جديد يشكل قيمة مضافة لمسارات الابتكار والإبداع، بما يعزز من انخراط طلبتنا في قطاعات ريادة الأعمال أثناء دراستهم الجامعية.

وأضاف: «يسعدنا مواصلة التعاون المشترك مع زملائنا في مؤسسة دبي للمستقبل، من أجل بلوغ الأهداف المستقبلية لإمارة دبي، كون الاستراتيجية تشكل رافداً محورياً يعزز من إتاحة فرص التعلم العملي والمشاركة الفعلية في اقتصاد المعرفة، وذلك من خلال ممارسة النشاط الاقتصادي أثناء الدراسة الجامعية وربطها مع خطط طلبتنا لمستقبلهم، ما يجعل من الخريج شركة في حد ذاته، ويحظى بالتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي».