اعتماد 42 فائزاً بجوائز الصحة السنوية من 185 مرشحاً

المصدر: دبي - البيان

أنهت لجنة تحكيم جوائز الصحة السنوية، أعمال التقييم النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة في دورتها الثالثة، تمهيداً لإعلان أسماء الفائزين بالجوائز في حفل التكريم المقرر الاثنين المقبل، فيما وصل عدد الفائزين في هذا الدورة وفق ما تم اعتماده أمس إلى 42 فائزاً من إجمالي الطلبات المقدمة للجوائز والبالغ عددهم 185 مرشحاً.

وتعد جوائز الصحة السنوية ثمرة التعاون الوثيق بين هيئة الصحة بدبي ومجلة الصحة، وهي تستهدف ترسيخ ثقافة التميز والتفوق في أوساط القطاع الصحي والعاملين فيه على مستوى الدولة.

وأوضحت الدكتورة فاطمة آل شرف مديرة إدارة الأداء المؤسسي ومديرة إدارة الجودة والتميز المؤسسي بالإنابة أن جوائز الصحة السنوية وثقت معاييرها واشتراطات الفوز بأفضل المعايير المعمول بها عالمياً في مثل هذا المجال، كما استندت في مؤشرات التفضيل واعتماد الفائزين إلى قيمة الإبداع والابتكار، ومستوى الجهود المبذولة من المؤسسات الصحية والعاملين، وإسهامات الجميع في تقدم القطاع الصحي ورفع مستوى خدماته، وأثر ذلك في رضا وسعادة المتعاملين.