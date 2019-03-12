اتفاقية بين «صحة أبوظبي» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

وقعت دائرة الصحة بأبوظبي اتفاقية تعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز تنفيذ الممارسات التنظيمية الجيدة (GRP)، ودعم الحوكمة الجيدة في إجراءاتها، وضمان تقديم لوائح وإجراءات تنظيمية على درجة عالية من الجودة تتماشى مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأفضل الممارسات العالمية.

وتأتي جهود التعاون ضمن مرحلتين أساسيتين: الأولى تركز بشكل أساسي على متابعة وتقييم الممارسات التنظيمية الجيدة وتحديد مجالات التحسين، إضافة إلى تقديم رؤى وتوصيات لاتخاذ إجراءات ضمن جدول زمني محدد. وستستفيد المرحلة الثانية من التوصيات والرؤى التي تم طرحها في المرحلة الأولى لتنظيم سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى توسيع المعرفة ودفع عجلة التطوير على مهارات القدرات الحالية فيما يخص أفضل أدوات الحوكمة الجيدة في أقسام الدائرة ذات الصلة.

وعبّر الدكتور حامد الهامشي، مدير دائرة الاستراتيجية والأداء المؤسسي عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة عالمية رائدة كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كخطوة مهمة في الجهود المبذولة لتقديم تشريعات وسياسات صحية بمستويات عالمية.

وبموجب التعاون، سيكون فريق السياسات التابع للدائرة مسؤولاً عن التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة للتنفيذ، بينما سيقوم ممثلو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتقديم المشورة بشأن التوصيات وﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ لتصميم وتنفيذ أفضل السياسات والمعايير الصحية. كما ستعمل المنظمة في الميدان الاقتصادي جنباً إلى جنب مع الدائرة لتقييم تخصيص الموارد والمنهجيات اللازمة لتنفيذ أدوات الحوكمة الجيدة بفعالية.