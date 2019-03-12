ميثاء الشامسي تشيد بعلاقات التعاون مع اليابان

المصدر: أبوظبي - وام

استقبلت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، إكيهيكو ناكاجيما سفير اليابان لدى الدولة.

وفي بداية اللقاء، رحبت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي بالسفير الياباني، وتمنت له كل التوفيق في مهام عمله في الدولة، مشيدة بالعلاقات بين البلدين، وما شهده التعاون المشترك من تقدم وتطور في العديد من المجالات.

وأكدت الشامسي أن القيادة الرشيدة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تحرص على دعم هذه العلاقات وتعزيزها.

واستعرضت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية على المستويين المحلي والعالمي، مؤكدة أن قيادة دولة الإمارات دعمت دور المرأة وعززت مكانتها المجتمعية في مختلف المجالات، مثمنة الدور الفاعل لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ودعمها المتواصل لمسيرة المرأة وحثها على المشاركة الدؤوبة في مختلف المجالات. وأشارت إلى الجهود التي قدمتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من أجل تحقيق أهداف لجنة الصداقة الإماراتية - اليابانية للتطوير الوظيفي للمرأة، وخاصة في مجال تحقيق التوازن بين أداء واجباتها كأم وربة أسرة، ومهامها الوظيفية.