سعود المعلا يطلع على خطط واستراتيجية الدفاع المدني

المصدر: أم القيوين - وام

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، على خطط وبرامج واستراتيجية الإدارة العامة للدفاع المدني للارتقاء بخدماتها في جميع إمارات الدولة وفق استراتيجية وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم أم القيوين في الديوان الأميري، اللواء جاسم محمد المرزوقي القائد العام للدفاع المدني في وزارة الداخلية، ومديري إدارات الدفاع المدني في الدولة يرافقهم المقدم الدكتور سالم حمد بن حمضة مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين، بمناسبة انعقاد الاجتماع الشهري لإدارات الدفاع المدني في الإمارة.

تطوير

واستمع سموه إلى شرح مفصّل من اللواء جاسم محمد المرزوقي حول خطط واستراتيجية تطوير الدفاع المدني على مستوى الدولة.

وأثنى صاحب السمو حاكم أم القيوين على كل ما تقوم به الإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، وإدارات الدفاع المدني بالدولة للحفاظ على سلامة الأرواح ومكتسبات الدولة.

جاهزية

واطلع سموه على الخطط التطويرية المستقبلية لإدارات الدفاع المدني، ورفع كفاءة الأداء والجاهزية بين أفراد الدفاع المدني على مستوى المراكز المختلفة بالدولة، إضافة إلى تحديث الآليات والمعدات المستخدمة في مكافحة الحرائق، وتطوير تقنيات الوقاية والسلامة من الحريق في المباني والمنشآت، وإدخال التكنولوجيا في مراقبة مستوى السلامة في المنشآت كافة.

حضور

حضر اللقاء، الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري في أم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات.