حميد النعيمي يعزّي في وفاة سلطان عبيد الرزي الشامسي

المصدر: عجمان - وام

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أمس واجب العزاء إلى أبناء وأسرة الرزي الشامسي في وفاة المغفور له سلطان عبيد الرزي الشامسي.

وأعرب سموهما - خلال زيارتهما مجلس العزاء بمنطقة مشيرف في عجمان - عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة الرزي الشامسي.. داعيين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموهما.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وطارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب صاحب السمو الحاكم ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من المسؤولين.