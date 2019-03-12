«زايد للرعاية الأسرية» تكرّم الفائزين بجائزة الدار للتميز غداً

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

تستعد دار زايد للرعاية الأسرية لتنظيم حفل غداً على مسرح فندق روتانا بمنطقة العين، لإعلان نتائج الدورة الرابعة لجائزة الدار للتميز، وتكريم أبنائها وموظفيها المتميزين.

إضافة إلى تكريم شركائها الاستراتيجيين. وتشمل فئات التكريم 13 فئة هي مانح الرعاية المتميز، والموظف التربوي الداعم، والموظف المتميز في المجال التخصصي، والموظف المتميز في مجال الدعم الإداري، وأفضل بحث علمي، والموظف المتفاني ذو الخدمة الطويلة، وأفضل خدمة تربوية، والأسرة الحاضنة المتميزة، والدمج الأسري، والاستقلال والاعتماد على النفس، والقدوة الحسنة، والتميز الدراسي، والإبداع بمجالاته المتعددة. كما تميزت الجائزة بمشاركة مختلف الجهات الاجتماعية في مجال الرعاية البديلة مثل دائرة الشارقة للخدمات الاجتماعية، وهيئة تنمية المجتمع دبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وقرية العائلة في دبي.

وقال نبيل الظاهري مدير عام الدار: إن تطلعات قيادتنا تهدف إلى نشر نهج التميز والتطوير والاستدامة، كما أن التكريم من شأنه أن يعزز ثقافة التميز بين الموظفين».