شرطة دبي تواصل التوعية بمخاطر المخدرات

المصدر: دبي - البيان

تُواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، حملتها التوعوية لكافة مرتب مراكز الشرطة، وذلك لرفع المستوى الثقافي لديهم، بداية بمخاطر المخدرات وأضرارها، والتعرف إلى أنواع المخدرات وطرق تعاطيها وأدواتها، بالإضافة إلى آلية التواصل مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عبر مركز الاتصال الموحد 901. وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بنشر ثقافة أضرار المخدرات بين مرتب الشرطة (دوريات ومناوبين)، وتوعيتهم بأنواعها وأشكالها.

وقال العقيد عبد الله حسن الخياط مدير مركز حماية الدولي، إن المركز ينتهج خطة عمل تتمحور حول نشر ثقافة أضرار المخدرات بين أفراد المجتمع، وبدأنا من البيت الداخلي، من خلال مرتب مراكز الشرطة، والذين يتناوبون ميدانياً بشوارع دبي وضواحيها، ساعين لنشر الأمن والأمان بين قاطنيها، ولهذا لِزاماً علينا تكثيف الجرعة المعرفية لإخواننا الميدانيين، حتى يتمكنوا من مساعدتنا في القضاء على هذه الآفة ومروجيها.

وقدم الرقيب موسى جوليد من مرتب مركز حماية الدولي، التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاضرة لمرتب مركز الرفاعة.