«قضاء أبوظبي» توعّي بأهمية ترسيخ التسامح ونبذ التمييز

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، محاضرة توعوية بعنوان «مكافحة التمييز والكراهية»، ضمن مبادرة «مجالسنا» الهادفة إلى نشر الثقافة القانونية وبث الرسائل التوعوية بين أفراد المجتمع، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي.

وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة في المساهمة في الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي والدولي.واستعرضت المحاضرة التوعوية التي استضافها مجلس الوثبة في أبوظبي، الآثار السلبية المترتبة على التمييز وبث خطاب الكراهية ودورها في اتساع الهوة الاجتماعية بين الأفراد، وما يتولد من خلالها من جرائم وأحداث قد تؤثر على نسيج المجتمعات وأمنها واستقرارها، فيما يبقى التسامح والتعايش السلمي من القيم الأصيلة التي تضمن نهضة الأمم وتطورها. وتحدث خلال المحاضرة عبدالله الشاعر الظاهري، رئيس نيابة الرحبة، مشيراً إلى أن الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اتخذت التسامح منهجاً للتعايش بين جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على أرض الدولة.