ورش توعوية حول التنمر والتسامح بجامعة عجمان

المصدر: عجمان - وام

نظمت وحدة الإرشاد الطلابي بعمادة شؤون الطلبة في جامعة عجمان، مجموعة من ورش العمل والمحاضرات التي تناولت عدة موضوعات حياتية واجتماعية مثل التنمّر والتسامح وحب الحياة، وذلك بهدف توعية الطالبات من مختلف الكليات وتثقيفهن في عدة جوانب.

وقدمت مها الطهراوي من وحدة الإرشاد الطلابي، ورشة عمل بعنوان «التنمر والسلوك التوكيدي» وتناولت فيها عدة محاور منها تعريف التنمر بوصفه شكلاً من أشكال الإساءة أو الإيذاء موجهاً من قبل فرد أو مجموعة أخرى تكون أضعف، بهدف الإضرار بشخص آخر عمداً، جسدياً أو لفظياً أو نفسياً.

وتحدثت الطهراوي في الورشة عن أنواع التنمر، فمنه الجسدي واللفظي والاجتماعي.. كما تطرقت إلى التنمر عبر الإنترنت، والتنمّر العرقي وغيرهما من أنواع التنمّر.

كما نظمت وحدة الإرشاد الطلابي ورشة بعنوان «التسامح وأثره في العلاقات الإنسانية» قدمها الدكتور غسان الشيخ من كلية الإنسانيات والعلوم، وتناول فيها حقيقة التسامح، وأثره، وكيفية اكتساب خلق التسامح.

وقدمت الدكتورة مها أبو رية من كلية الإعلام، ورشة عمل للطالبات بعنوان «حب الحياة»، تحدثت فيها عن التحفيز على إدارة التسامح بفاعلية، وتعريف التسامح، والصراع وأسبابه ومصادره، ومراحل التسامح، واستنباط الآثار الإيجابية له، وتحليل الشخصيات وكيفية التواصل الفعال معها، بالإضافة إلى تطبيق مهارات استراتيجيات إدارة التسامح.

القبعات الست

تحدثت مها الطهراوي في ورشة أخرى عن «القبعات الست»، واستعرضت قبعات التفكير الست، وهي من أهم أساليب وطرق تنمية الإبداع في تحسين التفكير، ومنح عملية التفكير قدرها من الوقت والجهد، وارتكاز العملية الإبداعية على نمط التفكير عند الإنسان وأسلوب تعامله العقلي والفكري مع مجريات الأحداث المختلفة.