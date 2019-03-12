نائب رئيس أوغندا يكرّم القائم بالأعمال بالإنابة في سفارتنا

المصدر: كمبالا - وام

سلم إدوارد كيوانوكا سيكاندي نائب رئيس جمهورية أوغندا، عبد الرحيم عبيد سعيد الفلاحي، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الدولة في كمبالا، درعاً تكريمية، ومنحه شهادة شكر وتقدير، تكريماً له، وتقديراً لجهوده المخلصة في عمله التي عملت على توطيد أواصر التعاون والصداقة في شتى المجالات بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال حفل خاص أقيم بهذه المناسبة، في مكتب نائب رئيس جمهورية أوغندا، وحضره عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الإعلام. وأشاد نائب رئيس جمهورية أوغندا، بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة، والمتمثلة في الدعم الإنساني الخيري المتواصل الذي تقدمه للشعب الأوغندي، معرباً عن شكره لعبد الرحيم عبيد سعيد الفلاحي، نيابةً عن الشعب الأوغندي، لقيامه بتوصيل هذه المساعدات إلى مستحقيها في مختلف المحافظات البعيدة عن العاصمة الأوغندية كمبالا، مثمناً في ذات الوقت، دور السفارة في دعم ورعاية الأنشطة الإنسانية والخيرية في أوغندا.

ومن جانبه، أعرب عبد الرحيم عبيد سعيد الفلاحي، عن سعادته بهذا التكريم، والذي يعد تكريماً لدولة الإمارات العربية المتحدة، مهدياً إياه إلى قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن هذا التكريم، سيكون دافعاً قوياً للنهوض بعلاقات التعاون والصداقة بين البلدين.