بلدية مدينة زايد توزع 500 شتلة زهور على المدارس

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

نفذ مركز بلدية مدينة زايد مبادرة، استهدف من خلالها توزيع 500 شتلة من الزهور على مدارس المنطقة الواقعة ضمن اختصاصات المركز، وذلك استكمالاً لفعاليات وبرامج أسبوع التشجير التاسع والثلاثين، الذي كانت بلدية مدينة أبوظبي قد أطلقته في السابع والعشرين من فبراير الماضي.

مبادرةجاءت هذه المبادرة تأكيداً لحرص البلدية على تحفيز المجتمع والمؤسسات على الزراعة ونشر اللون الأخضر، وتوسيع خريطة انتشار الزراعات، وحماية البيئة وصونها.

توزيع

ضمن هذا الإطار سلّم مركز مدينة زايد عدداً من شتلات الورود إلى مدرسة الاتحاد الخاصة ومدرسة خليفة، كما تم توزيع عدد من الشتلات على بعض المواطنين من سكان المدينة.

وقام فريق مركز بلدية مدينة زايد بزراعة شجرة الغاف عند مركز البلدية في مدينة زايد، بمشاركة مدير المركز ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين، وذلك تفاعلاً مع عام التسامح ورمزه (شجرة الغاف).